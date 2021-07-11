В Закарпатской области возможны подтопления и схода селевых потоков во второй половине 11 июля. Синоптики объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС), "Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест", — говорится в сообщении. Отмечается, что подтопления ожидаются в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0.5 — 1.0 м. Также в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней.