Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Этот дом Нетаньяху и его семья занимали 12 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. Представитель семьи Нетаньяху подтвердил переезд бывшего премьер-министра Израиля, заявив, что он и его семья покинули резиденцию после полуночи в воскресенье. Ранее на этой неделе в резиденции были замечены движущиеся грузовики. Очевидно, это машины, принадлежащие кортежа Нетаньяху как лидера оппозиции. Покинуть резиденцию Нетаньяху решился почти через месяц после того, как он был отстранен от власти. Отмечается, что в Израиле нет закона, который четко указывает, как быстро бывший премьер-министр должен покинуть резиденцию. Напомним, в июне в Израиле сформировался новое правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом. Ранее сообщалось, что в США приветствовали назначение нового правительства Израиля. Джо Байден заявил, что рад сотрудничать с Беннеттом.