В жару организм начинает требовать больше влаги, поскольку она испаряется вместе с потом. Восполнить запас жидкости в организме необходимо, потому что от этого зависит самочувствие. Медики рекомендуют утолять жажду обычной водой. Однако есть и другие напитки, которые помогут охладиться и утолить жажду в жару. Какие именно — читайте в нашем материале ниже. Вода с солью В обычную воду можно добавить щепотку морской соли — такая вода не только утолит жажду, но и пополнит солевой запас организма. кефир Этот напиток прекрасно влияет на пищеварение, утоляет жажду. Можно пить и другие кисломолочные напитки — йогурты, тан, айран, но без добавок. Они прекрасно утоляют жажду. зеленый чай Его можно пить даже горячим — он не только утолит жажду, но и расширит сосуды и способствовать потоотделению, а это важно, ибо вместе с потом выйдет и избыток тепла. квас Этот напиток не просто утоляет жажду, но и помогает пищеварению. В составе кваса есть полезные микроэлементы и витамины. Натуральный квас можно приготовить самостоятельно. ягодный морс Отличный напиток, чтобы насытить организм витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Он освежает и придает сил во время жары. мохито Простой в приготовлении напиток, который очень популярен и полезен. Он отлично освежает и утоляет жажду. Как приготовить мохито самостоятельно классический Мохито ингредиент: Лайм — 1 шт. Мята — 2 веточки Коричневый сахар — 2 ч. / Л. Белый ром — 50 мл Минеральная вода газированная или тоник — ½ стакана Лед Покатайте лайм по столу, чтобы внутри сок отошел. Нарежьте его на четвертинки и выложите в высокий стакан. Мяту промойте, слегка разотрите пестиком и выложите в стакан. Добавьте сахар, кубики льда, а затем влейте одновременно ром с водой. После — подавайте. Мохито безалкогольный ингредиент: Свежая мята — 10 г Лайм — ½ шт. Спрайт или тоник — 150 мл Лед Тростниковый сахар — 1 ч. Л. Лайм нарежьте и выложите в бокал. Добавьте мяту и тростниковый сахар, разомните. Добавьте лед и переместите все в шейкер. Или взбейте в блендере. Затем вылейте в стакан и залейте спрайтом. Украсить стакан можно долькой лайма и листочком мяты. Напомним, ранее мы писали о том, как правильно и безопасно охлаждаться в жару. А также рассказывали о том, что врачи назвали напитки, которые в жару пить нельзя.