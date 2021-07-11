Сегодня состоится финал Евро-2020. За звание чемпиона Европы будут соревноваться Сборные Италия и Англия. Подробнее о предстоящем матче — в материале РБК-Украина. идеальные кандидаты Обе сборные выиграли свои группы, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью. При этом англичане до полуфинала сохраняли свои ворота "сухими", достаточно уверенно проходя своих оппонентов в 1/8 (победа над Германией 2: 0) и 1/4 (победа над Украиной 4: 0) финала. Но в полуфинале таки пропустили со штрафного от Дании. Для Италии плей-офф оказался достаточно сложным с самого начала. Сначала была победа в овертайме над Австрией 2: 1. Затем, хотя и без дополнительного времени, победа в сложном матче над Бельгией с таким же счетом 2: 1. Правда полуфиналы вышли для обеих сборных сложными — Италия лишь по пенальти обыграла Испанию, а Англия смогла вырвать победу у Дании на 104-й минуте. История противостояний Между собой сборные встречались 27 раз. Небольшое преимущество на стороне итальянцев, имеют 10 побед против 8 у англичан. Еще 9 матчей завершились вничью. Величайшей победой для Италии были 2: 0 в далеких 1976 и 1973 годах, для Англии — 4: 0 в еще более далеком 1948 году. Последний раз на чемпионатах Европы соперники встречались в 1/4 финала домашнего для Украины Евро-2012. Тогда в основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии пенальти победу праздновали итальянцы 4: 2. Последние два матча между Италией и Англией были общительными (в 2018 и 2015 годах) и оба завершились вничью 1: 1. Разный подход Наставник Италии Роберто Манчини уже доволен и благодарит своих подопечных за выход в финал. При этом он отмечает, что для полного успеха нужна победа в финале, однако игра не должна лишать игроков удовольствие. "Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь играть себе на радость", — отметил Манчини. Его визави Саутгейт относится к этому финала качестве последнего шанса. "В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться моментом и дать себе максимум шансов на победу. Думаю, (на ЧМ-2018 — ред.) В России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Мы по-другому относились к того, что считали возможным. Сейчас мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если в понедельник проснемся без трофея ", — заявил накануне финала наставник Англии. Исторический шанс для Англии и опыт Италии Для англичан этот финал стал первым на чемпионатах Европы в истории. И всего Англия имеет только один Международный титул — чемпионов мира 1966 года. Для Италии же подобный успех-выход в финал Евро — уже четвертый. Правда, лишь однажды итальянцы завоевывали титул чемпионов Европы — в 1968 году. Другие два финала "скуадра Адзура" уступала — сначала Франции в 2000-м, а затем Испании в 2012-м годах. Фактор "Уэмбли" На этом Евро Англия выглядит как основной хозяин турнира. Хотя сам форум проводился сразу в 11 различных странах, однако именно стадион в Лондоне "Уэмбли" принял наибольшее количество матчей (8), в том числе оба полуфинала, а сегодня примет и финал. При этом англичане лишь однажды за турнир выезжали за пределы Туманного Альбиона — играли как раз в итальянском Риме четвертьфинал с Украиной. Италия же только матчи группы провела в Риме, а всю стадию плей-офф играла на выезде — дважды в Лондоне и один матч в Мюнхене. Кадровые потери В Италии еще в четвертьфинале против Бельгии вылетел основной левый защитник Леонардо Спинаццола, получив повреждения Ахилла. В остальном у итальянцев потерь нет. Англичане к решающему поединку подходят и вовсе с минимальными потерями. Единственное кадровый вопрос остается по Филу Фоден, участие которого остается под вопросом из-за убой. Ориентировочные составы: Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн где смотреть Финал Евро будет транслироваться на телеканале "Украина", а также каналах "Футбол 1, 2, 3". Начало матча в 22:00 по Киеву. Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на РБК-Украина.