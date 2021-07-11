Корпорация Pfizer, которая разработала вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech скоро объявит о необходимости третьей дозы от коронавируса для более стойкого иммунитета. Речь идет о Бустерная дозу вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. Источники сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов. "Начальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", — говорится в материале. Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этого бустерного прививки. В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Напомним, вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации в Украине. Отметим, в Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса.