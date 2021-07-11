В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня Независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать. Читайте в нашем материале ниже, сколько выходных и праздничных дней будет в последний месяц лета. Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа. Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками — в частности, мы будем отмечать Три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Количество выходных и рабочих дней в августе 2021 В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней. С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник двадцать третьего придется отработать в субботу, 28-го числа. Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Коллаж РБК-Украина: календарь на август 2021 Все праздники в августе 2021: 1 августа — День инкассатора; День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2 августа — Ильин день; День аэромобильных войск 5 августа — Международный день светофора 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя 9 августа — Международный день коренных народов мира 12 августа — Международный день молодежи 14 августа — Медовый спас; Начало Успенского поста 15 августа — День археолога 19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне; день пасечника 23 августа — День Государственного Флага Украины 24 августа — День Независимости Украины 27 августа — Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста 28 августа — День авиации Украины; День дальнобойщика 29 августа — День шахтера Ранее мы писали о все традиции, обычаи и обряды дня Петра и Павла, который мы будем отмечать уже 12 июля.