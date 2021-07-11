Александра Зарицкая из группы KAZKA сделала откровенное признание о своей ориентации вслед за MELOVINьом. Певица сказала, что относит себя к квир-людей, то есть к таким, чья сексуальность отличается от общественной большинства. Об этом Саша рассказала в интервью программе "Светская жизнь". Александра говорит, что дружит с MELOVINьом (настоящее имя — Николай Бочаров) и поддерживает его камин-аут. "Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю КСИР. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо ", — заявила певица. Девушка говорит, что чем больше будет таких смелых людей, как MELOVIN, тем лучше. Ведь так наше общество быстрее привыкнет к "разных людей".

Видео: солистка KAZKA призналась, что квир (Светская жизнь) Для справки: Квир — это собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств. Напомним, что на фестивале Atlas Weekend Украинский певец MELOVIN признался в своей сексуальной ориентации, слившись в страстном поцелуе с парнем.