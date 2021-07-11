В Украине можно продать редкую 1-копеечную монету за 10-15 тысяч гривен. Отличия этой копейки от других совершенно незначительные, но на ценник они влияют очень сильно. В чем особенность копейки, как она выглядит — читайте ниже в нашем материале. Так, на сайте объявлений OLX 1 копейку 1992 продают за 7000 гривен. А на специализированном сайте для нумизматов ценник такой копейки выше — от 10 до 15 000 гривен. Этой монете присвоен класс "1.35 АА". Это означает, что верхушка правого верхнего листа на реверсе ( "орле") спрямлена, а ягоды на аверсе ( "решке») — мелкие. У продавца есть две такие монеты. Одна в приближенном к идеальному состоянию, а вторая — "бита", которую он согласен отдать дешевле.

Скрин: 1 копейка на OLX за 7000

Скрин: 1 копейка за 10-15 тысяч (monety.in.ua) Еще копейки продаются по круглые суммы На том же OLX можно найти объявления о продаже монеты 1 копейки 1992 года с плоским (гладким) вместе. Продавец уверяет, что ее состояние как новый.

Скрин: 1 копейка на OLX за 7800 грн Что такое гладкий гурт Оформленный группа (зубчики на ребре монеты) появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. Сначала группа на всех монетах был гладким, но в XVI веке в Европе появилась машина для нанесения узоров на группу. для справки Украинская национальная валюта была введена 2 сентября 1996. Но печатать бумажные гривны и чеканить копейки начали еще в 1992 году. Первые монеты были изготовлены на Монетном дворе Италии, а также на Луганском патронном заводе. 1, 2 и 5-копеечные монеты перестали быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Их постепенно вывели из обращения. Ранее писали о одногривневому монету стоимостью 1000 долларов.