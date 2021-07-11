Летом наша кожа страдает от жары, пыли и усиленного потоотделения. Однако с помощью правильного ухода можно помочь ей пережить жару и остаться красивой и здоровой. Косметолог Ольга Петрунина в своем Instagram предложила список полезных привычек по уходу за кожей летом. 12 полезных привычек ухода за кожей летом: 1. Смывать любой макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.2. Каждое утро и вечером очищать лицо очищающим средством, а после — протирать его лосьоном. Летом еще и после купания в море / озере / ричци.3. Для области вокруг глаз — использовать специальный крем. Летом я предпочитаю гелевой текстуре, они более легки.4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда нахожусь дома и когда кожу не сушить.5. Если выхожу на улицу — выбираю крем с Spf.6. Обновляю крем с Spf, если нахожусь на улице больше 2х суммарных годин.7. Никаких скрабов, вместо них — энзимный пилинг.8. Маски 2 раза в неделю. Летом предпочитаю тем, что очищает и зволожуючим.9. Сыворотка! Особенно во крем с spf. Добавьте ее в уход, и вы удивитесь результату! 10. Не забывать о губах и регулярно увлажнять их кремом.11. Носить солнцезащитные очки и в период повышенной солнечной активности находиться в тени.

Иллюстративное фото (pexels.com) 12. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица. Что, когда и в какой последовательности наносить с досмотровой косметики летом: ЩОДНЯРанок Умивалка (пенка / молочко / гель / пудра для умывания) Тоник / лосьон / тонер Крем для век Сыворотка Крем SPF через 2-3 минуты после сыворотки вечер Средство для снятия макияжа (мицелярка, двухфазный средство, гидрофильная масло) — если есть макияж Умивалка (пенка / молочко / гель / пудра для умывания) Тоник / лосьон / тонер

Иллюстративное фото (pexels.com) ЩОТИЖНЯМАСКА + пилинг Если вечер: Умивалка (пенка / молочко / гель / пудра для умывания) Тоник / лосьон / тонер Пилинг Тоник / лосьон / тонер Маска Тоник / лосьон / тонер Если утро — то после п. 6-крем для век, сыворотка и крем с SPF. МАСКА Если вечер: Умивалка (пенка / молочко / гель / пудра для умывания) Тоник / лосьон / тонер Маска Тоник / лосьон / тонер Если утро — то после п. 4 крем для век и крем с SPF. Напомним, ранее косметолог назвала главные ошибки в летнем уходе за кожей.