В аэропорту "Борисполь" застряли сотни людей, которые вторые сутки не могут вылететь в Грузию рейсом YE215 Киев — Батуми компании YanAir. Что происходит в "Борисполе", и почему пассажиры уже более 30-ти часов ждут отправки — читайте ниже в нашем материале. Пассажирам не объясняют причины задержки Самолет Boeing737 должен был вылететь в Грузию еще в 7:30 в субботу, 10 июля. Но по состоянию на 13.30 воскресенья, 11 июля, пассажиры по-прежнему в аэропорту. "Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа … Ситуация очень обостряется — пассажиры настроены выйти на взлетную полосу и самостоятельно поискать свой самолет. Для успокоения граждан на" переговоры "прислали ребят из спецподразделения …", — сообщил Киев Оперативный.

В аэропорту "Борисполь" застряли пассажиры (видео: KyivOperativ) Рейс переносили уже несколько раз Рейс был перенесен на 23:00 10 июля, но пассажирам пришлось ночевать в аэропорту. "По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", — сообщили в пресс-служб. Вылет снова перенесли, а багаж — потеряли "Рейс на Грузию снова перенесли. 13,5 часов переноса … Перевозчик идет на рекорд. Также перевозчик почему-то не отдает багаж, потому что никто не знает где он", — пишет KyivOperativ.

Видео: в "Борисполе" хаос из-за задержки рейса на Батуми Сайт flightradar24 сообщает, что рейс отложен на 16:10 по Киеву (17:10 по Батуми). Такая же информация и на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Скрин: в "Борисполе" застряли пассажиры Отметим, что в комментариях не слишком лестно отзываются об услугах компании-перевозчика: "YanAir — компания призрак, летают только в Грузию, их флот — это 3 старых Боинга 737, возраст которых превышает 30 лет. Понятно, что эти самолеты ежедневно ломаются … Дешевая рыбка — плохая юшка", — написал один из пользователей сети. Ранее мы писали, что пилот "Мечты" показал яркое видео взлета украинского авиагиганта, снятое с дрона.