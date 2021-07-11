В Великобритании могут запретить на законодательном уровне содержания слонов в зоопарках. Соответствующие рекомендации рассматривает правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Elephant Welfare Group было поручено разработать основанные на фактах рекомендации по улучшению содержания слонов и их благополучие в Великобритании. Сообщение предполагают, что он будет рекомендовать запретить содержание слонов в неволе, что положит конец веком этой практики. Президент Фонда Born Free Уилл Трэверс отметил, что животные в неволе страдают от ряда психологических и физических недугов. "Когда мы знаем, что мы можем сделать гораздо лучше для слонов, защищая их и огромные территории, которые им нужны, чтобы они могли жить в дикой природе", — сказал он. Отчет EWG, что входит в Британско-ирландская ассоциации зоопарков и аквариумов, готовился 10 лет. В нем говорится, что решения, принятые правительством относительно будущего слонов в Великобритании, будут основываться на доказательствах, а не на мыслях. Трэверс говорит, что любой запрет, скорее всего, будет поэтапный подход. "Я думаю, что это будет прогрессивный процесс, при котором слоны или вернутся в дикую природу, или будут препятствовать ввозу или разведению слонов", — сказал он. Он также предположил, что слонов могут оставить жить в заповедниках с огромной территорией. Сейчас в 11 зоопарках Великобритании находится 51 слон. Напомним, гигантские панды больше не считаются вимирущим видом животных. Об этом заявили власти Китая.