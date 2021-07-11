В Киеве сотрудники полиции задержали гражданина Турции, который сбежал из зала Харьковского апелляционного суда. Иностранец находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области. Сообщается, что после решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся. В ближайшие дни злоумышленника доставят в Харьков. Его поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию. Напомним, 8 июля в Харькове полиция объявила о розыске иностранца, который убежал из зала суда после оглашения меры пресечения.