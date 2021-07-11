В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной гонке участвуют 20 партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker. Ожидается, что основная борьба развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого является экс-президента Игорь Додон и Владимир Воронин, и Партией действия и солидарности, которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом. Издание пишет, что в 9:40 явка уже подобралась к 10%. Проголосовали 269 000 человек. Напомним, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье. Накануне бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон вывел сторонников на протесты против сокращения количества участков в Приднестровье.