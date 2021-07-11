В российском городе Тольятти ввели режим ЧС из-за большого лесного пожара. К тушению огня задействовали авиацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. На месте тушения ситуация осложняется усиливается ветром, меняет направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га прежнему имеются очаги активного и интенсивного горения, сообщает городская администрация. К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и из городских предприятий. Ее задача — организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня. Работает оперативный штаб, находится достаточное количество сотрудников МЧС и техники. Напомним, Челябинскую область России охватили масштабные лесные пожары.