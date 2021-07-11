Правительство Япония планирует вакцинировать до конца месяца всех пожилых людей от 65 лет и старше. Первый шаг для этого сделано — в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times. Gремьер-министр Японии Йосихиде Суга поставил цель — завершить вакцинацию пожилого возраста страны до конца июля. По данным правительства, по состоянию на пятницу 26,65 миллиона человек, или 75,1% людей в возрасте 65 лет и старше, получили первую дозу вакцины от коронавируса. Поскольку эта цифра не включает всех вакцинированных людей в возрасте 65 лет и старше, таких как медицинские работники, правительственный чиновник сказал, что фактическое число получивших первую прививку значительно выше. Также отмечается, что полностью вакцинировать 26,65 миллиона человек двумя дозами вакцины Pfizer в Японии планируют до конца года. Председатель Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита, отметил, что завершение вакцинации от 70% до 80% людей показывает, что процесс вакцинации неуклонно развивается. "Пожилые люди подвергаются наибольшему риску. Я надеюсь, что будут предприняты дальнейшие усилия по повышению уровня вакцинации среди пожилых людей примерно до 90% с помощью таких средств, как посещение домов тех, кто испытывает трудности с посещением пунктов вакцинации", — сказал Вакита. Также в Японии продвигают вакцинацию и среди людей от 40 лет. Напомним, Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли из-за распространения Дельта-штамма. Ранее сообщалось, что в Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавирус. Она продолжится и во время проведения Олимпиады.