Впервые в Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввела власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. В регионе серверы местной администрации не могут восстановить работу из-за атаки на компьютерную систему. В результате власти округа, население которого составляет около 157 000 человек, более не может проводить социальные выплаты. "Мы практически полностью парализованы — и так будет в течение ближайшей недели", — заявил представитель местных властей. Режим чрезвычайной ситуации объявлен для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, пояснил представитель округа. Федеральное управление по информационной безопасности говорит, что его специалисты находятся на месте происшествия. Специалисты подозревают, что речь идет о случае шантажа. Обычно в таких случаях злоумышленники шифруют данные, дешифруют только после уплаты требуемой суммы. Напомним, в марте на компьютеры депутатов Бундестага осуществили кибератаке. Подозревают хакеров из России. Также в марте шесть федеральных земель Германии подверглись кибератаке.