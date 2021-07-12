Компания Apple официально покажет новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac. Они будут представлены до конца 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. iPad Mini Дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air, сообщает издание. Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning. При этом сохранится сканер отпечатка пальцев Touch ID — вместо кнопки Home он будет встроен в кнопку включения планшета. Новинка Apple, как отмечает инсайдер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительным моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A. моноблок iMac Новый компьютер получит процессор M1X или M2 и выйдет на рынок в варианте с 27-дюймовым экраном.