11 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе н.п. Пески боевики дважды обстреляли украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкиного — обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе проведения Операции ОС было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 12 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что стороны не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами. Кроме того, на территорию оккупированного Донбасса прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Накануне контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.

