Власти Южной Кореи, с целью предотвращения распространения COVID-19, объявила о введении ограничений на прослушивание музыки в спортзалах. Так, мелодия во время тренировок не должна превышать 120 ударов в минуту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. "К стандартным ограничений, таких как социальная дистанция и ограничения путешествий, власть добавила требование, согласно которому в тренажерных залах нельзя воспроизводить музыку со скоростью более 120 ударов в минуту во время групповых занятий», — говорится в сообщении В свою очередь, представители органов здравоохранения заявили, что такое решение направлено на предотвращение слишком быстрому дыханию или "брызг пота на других людей". Известно, что некоторые оппозиционные политики высмеяли это правило как "чушь", а владельцы тренажерных залов назвали ограничения нереальным для соблюдения. Кроме этого, власти ввели ограничения на скорость беговой дорожки максимум до 6 км / ч и запретила использование душевых кабин в тренажерных залах. Как отмечают местные СМИ, на вопрос об эффективности музыкального ограничения, представитель Минздрава ответил, что власти приняли решение после рассмотрения широкого круга мыслей. "Правило 120 ударов в минуту означает, что человека все еще могут слушать Eye of the Tiger от Survivor или последние хиты группы K-pop BTS, такие как Dynamite и Butter, но если их любимой песней для тренировок является Psy's — Gangnam Style — который стал вирусным во всем мире — им не повезло ", — добавляют в Минздраве.