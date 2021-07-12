В Крыму фиксируется существенный рост заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, оккупационная власть не вводит локдаун, ведь в этом году на полуострове наблюдаются толпы российских туристов. Туристы и жители полуострова, в свою очередь, абсолютно игнорируют меры безопасности.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Сергей Аксенов «глава» оккупационной власти Крыма жалуется, что за последнюю неделю скончались уже 54 человека — это не только абсолютный рекорд в регионе за время пандемии, но и в разы больше, чем во всей Украине прямо сейчас.

Рост заболеваемости на полуострове начался примерно три недели назад. Оккупанты жалуются, что как и в России, там набирает темпы штамм Дельта. Самая тяжелая ситуация в Судаке и Феодосии, также есть вспышка в Джанкойском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

Несмотря на запреты, на полуострове практически никто их не соблюдает, особенно приехавшие отдохнуть россияне. На это очень жалуются местные жители.

«После 23 часов музыка в барах и ресторанах гремит во всю, возле ночных клубов полно народу и автомобилей. Даже потоп никого не испугал. Россияне сюда все едут и едут, как ненормальные. Всем почему-то хочется отдохнуть. Они к нам привезли эту Дельту, а кто же еще! На набережной столпотворение, с детьми ходят. Никакой коронавирус их не остановит. Маски в лучшем случае под носом. А обычно где-нибудь в кармане. В магазинах, столовых, в барах все без масок», – возмущается пенсионерка из Ялты Ольга Валерьевна.

Подобная ситуация во всех курортных местах полуострова. По словам крымчанки Алины Перепелицы, в Судаке на пляже «народу как селедки в бочке».

«Сидят плечом к плечу, между подстилками расстояние вытянутой руки. Естественно, у моря маски никто не надевает. В туалеты, к раздевалкам стоят толпы. Когда шли ливни, то они все переместились к бассейнам и аквапаркам. В местном транспорте все без масок, в магазинах тоже самое. В кафе, барах, столовых тьма народу, очереди. Хозяева не соблюдают требования расстояний между столиками, лишь бы побольше заработать. И весь бизнес боится, что объявят локдаун. А «власти» сами боятся его вводить», – рассказывает Алина.

В Евпатории также на пляжах яблоку негде упасть. Места есть только там, где стоят лежаки, потому что за них нужно платить. «Парки, карусели все работает. На аллее торговцы вовсю торгуют, никаких масок никто не надевает. По вечерам большинство кафе работает, дискотеки открыты. Полицейские мимо ходят, как будто не видят. Штрафуют только тех, у кого нет связей или не хотят платить», – рассказывает жительница Евпатории Ангелина.

В городе проводят концерты, фестивали. Владельцы апартаментов уверяют, что у них все забронировано до конца июля. В местном транспорте практически никто не надевает маски. И такая же ситуация царит на всем полуострове.

При этом COVID-19 добрался уже даже до лагеря «Артек», там в конце июня несколько десятков детей заболели. Поначалу информацию пытались скрыть, однако после того, как забили тревогу родители, в лагере подтвердили лишь единичные случаи инфицирования.

Сейчас в Крыму только растет количество госпитализаций пациентов с тяжелым течением болезни. Недавно в местной прессе появилась статья о том, как от коронавируса умерла супруга одного из редакторов онлайн-издания. Она была на 6 месяце беременности.

Женщина долгое время лечилась дома и ее убеждали, что это точно не COVID-19. Ей не предложили госпитализироваться даже тогда, когда начались проблемы с дыханием. Когда пациентку все-таки привезли в Красногвардейскую больницу, то ей вновь сказали, что коронавируса у нее нет и отправили домой. Даже когда на следующий день она с трудом передвигалась, ее не отправляли в Симферополь. А когда она все-таки оказалась в реанимации, то легкие были поражены уже на 80%. Спустя 10 дней беременная женщина скончалась.

