Розничные цены на бензин в Украине 12 июля 2021 по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, автогаз подорожал на 1 копейку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,20 гривен за литр (0,02 гривен), на бензин А-95 — 30,13 гривен за литр (0,02 гривен), на дизельное топливо — 28,41 гривен за литр (0,01 гривен), на автогаз — 15,40 гривен за литр (0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: Напомним, правительство Украины с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо. Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 3 июля, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива — 29,55 гривен за литр.