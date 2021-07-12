Цены на яблоки в Украине в начале июля колебались от 21 до 25 гривен за килограмм, хотя в прошло году в этот же период их продавали по цене 47-54 гривен.

EastFruit пишет, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в этом сезоне будут значительно выше, чем годом ранее.

Однако в результате неправильной оценки рынка украинские садоводы не смогли продать яблоко в тот период, когда спрос на него был высокий. При этом на рынке большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод, поэтому спрос на яблоко невысок.

Как сообщалось ранее, цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.Цены на продукты в Польше практически не отличают от украинских, только некоторые товары в начале лета там дороже.