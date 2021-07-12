В воскресенье, 11 июля в индийском городе Джайпур меньшей мере 11 человек погибли от удара молнии. Погибшие делали Селфи на туристической башни во время грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Известно, что люди фотографировались под дождем на сторожевой башне Амбер-форт 12 века, является популярным туристическим местом. Отмечено, что в момент инцидента на башне было 27 человек. Когда ударила молния, некоторые из них, как пишет издание, прыгнули с башни на землю. Как сообщают местные СМИ, в этот день произошло еще девять смертей от ударов молнии в Раджастхане, штате, где находится Джайпур. Указано, что власти штата назначила семьям погибших компенсацию в 500 000 рупий (6700 долларов). В СМИ добавляют, что сезон муссонов в Индии, во время которых наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь. С 2004 года от ударов молний погибли в среднем 2000 человек. Кроме этого, индийское метеорологическое управление (IMD) заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране удвоилось. Одной из причин является климатический кризис. Напомним, что в американском штате Джорджия молния убила 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже.