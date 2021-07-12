Ежегодно 12 июля православные украинцы отмечают день апостолов Петра и Павла. Этот праздник завершает собой Петров пост, но при этом сам день в число дней поста не входит.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

История праздника Петра и Павла

День памяти двух самых известных апостолов был известен со времен раннего христианства и отмечался везде, где оно исповедовалось.

Согласно Библии апостол Петр родился в простой семье и до того, как стать учеником Иисуса Христа, был рыбаком. Звали его тогда Симон, а имя Петр он получил после крещения в христианство. Петр сразу же, как узнал о Христе, стал его последователем. После сошествия Святого Духа он, как и остальные апостолы, отправился по миру пропововедовать. Петр был арестован за проповедь в Риме в 67 году, там же и был приговорен к смерти.

В свою очередь, Савл, впоследствии крещеный как Павел, стал последователем Иисуса далеко не сразу. Какое-то время он был среди преследователей христиан. Но однажды в дороге Савл был ослеплен ярким лучом света и услышал голос, который укорил его за неверие в бога. Савл прибыл в Дамаск и начал изучать христианское учение, и уже через три дня вновь прозрел. После этого он окончательно уверовал и стал учеником Христа. Павел не раз бывал арестован за проповеди, и в конце концов его приговорили к смерти.

По легендам, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день. Еще один вариант гласит, что Павел был казнен ровно через год после Петра. Апостол Петр был распят головой вниз, а апостол Павел как римский гражданин не мог быть казнен на кресте, и ему отрубили голову. Оба апостола приняли смерть в период правления императора Нерона, славившегося своей жестокостью и нетерпимостью к христианам. Это было 29 июня по юлианскому (старому) календарю, по которому этот день до сих пор отмечают католики.

Кроме того, день апостолов Петра и Павла также связывают с перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года.

При императоре Константине в Риме и Константинополе впервые начали строить храмы в честь обоих апостолов, это произошло примерно в 324 году.

В народе этот праздник издавна называют упрощенно – Петров день.

Что можно и чего нельзя делать в день апостолов Петра и Павла

В 2021 году день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла выпадает на четверг. К тому же он не входит в число дней Петрова поста. Это значит, что никаких ограничений на пищу в этот день нет (как, например, в постные дни – среду и пятницу). Однако алкоголь употреблять запрещено.