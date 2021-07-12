Ежегодно 12 июля православные украинцы отмечают день апостолов Петра и Павла. Этот праздник завершает собой Петров пост, но при этом сам день в число дней поста не входит.
Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.
История праздника Петра и Павла
День памяти двух самых известных апостолов был известен со времен раннего христианства и отмечался везде, где оно исповедовалось.
Согласно Библии апостол Петр родился в простой семье и до того, как стать учеником Иисуса Христа, был рыбаком. Звали его тогда Симон, а имя Петр он получил после крещения в христианство. Петр сразу же, как узнал о Христе, стал его последователем. После сошествия Святого Духа он, как и остальные апостолы, отправился по миру пропововедовать. Петр был арестован за проповедь в Риме в 67 году, там же и был приговорен к смерти.
В свою очередь, Савл, впоследствии крещеный как Павел, стал последователем Иисуса далеко не сразу. Какое-то время он был среди преследователей христиан. Но однажды в дороге Савл был ослеплен ярким лучом света и услышал голос, который укорил его за неверие в бога. Савл прибыл в Дамаск и начал изучать христианское учение, и уже через три дня вновь прозрел. После этого он окончательно уверовал и стал учеником Христа. Павел не раз бывал арестован за проповеди, и в конце концов его приговорили к смерти.
По легендам, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день. Еще один вариант гласит, что Павел был казнен ровно через год после Петра. Апостол Петр был распят головой вниз, а апостол Павел как римский гражданин не мог быть казнен на кресте, и ему отрубили голову. Оба апостола приняли смерть в период правления императора Нерона, славившегося своей жестокостью и нетерпимостью к христианам. Это было 29 июня по юлианскому (старому) календарю, по которому этот день до сих пор отмечают католики.
Кроме того, день апостолов Петра и Павла также связывают с перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года.
При императоре Константине в Риме и Константинополе впервые начали строить храмы в честь обоих апостолов, это произошло примерно в 324 году.
В народе этот праздник издавна называют упрощенно – Петров день.
Что можно и чего нельзя делать в день апостолов Петра и Павла
В 2021 году день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла выпадает на четверг. К тому же он не входит в число дней Петрова поста. Это значит, что никаких ограничений на пищу в этот день нет (как, например, в постные дни – среду и пятницу). Однако алкоголь употреблять запрещено.
- Как и в другие церковные праздники, в этот день утром нужно сходить на службу в храм. Там верующие ставят свечку у иконы Петра и Павла и молятся за благополучие своих близких.
- Также в этот день принято навещать родственников и ходить в гости. На столе непременно должны быть рыбные блюда в честь того, что апостол Петр был рыбаком. Еще одно традиционное блюдо этого праздника – пироги, которыми принято угощать крестников и крестных родителей.
- Как и в другие праздники, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым трудом, стирать, убирать. Поэтому порядок в доме к празднику лучше навести заранее.
- Нельзя ругаться, ссориться и вообще думать о чем-то плохом.
- Нельзя убирать еду и посуду после праздничного ужина – считается, что остатки пищи предназначаются усопшим близким.