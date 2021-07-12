В мире продолжается вакцинация от COVID-19, но эксперты до сих пор не решили, сколько потребуется доз. Накануне в Европейском союзе заявили, что не исключают необходимость третьей бустерной дозы Pfizer.

Об этом пишет Euractiv.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что потребуется третья доза, но источник в ЕС сообщил, что такой сценарий «вероятен».

Издание отмечает, что источник не исключает возможности третьей дозы против COVID-19 уже в 2021 году, в зависимости от развития различных штаммов коронавируса.

Также известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer намерена обратиться к EMA с просьбой о получении третьей дозы вакцины, которая якобы может обеспечить в 10 раз большую защиту.

В Таиланде зафиксировано уже 7 случаев заражения двумя штаммами коронавируса одновременно.

В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac — 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат начнут развозить по областям.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время Евросоюз начнет оценку готовности украинских COVID-сертификатов к признанию.