Дни силы и удачи — это периоды, когда все небесные светила находятся в благоприятном положении для важных встреч, заключения соглашений, переговоров и мероприятий.

Какие дни в июле будут удачными и которые астрологические события будут влиять на жизнь человека, рассказали в материале SlovoFraza.

Зеркальная дата 7 июля7.07.2021 — важный день, поскольку в дни зеркальных дат удача обычно удваивается. А эта дата станет особенной, потому что там две семерки. Эта цифра обладает сдержанной, но хорошей энергией. Можно браться за любые дела — удача и хорошее настроение гарантированы. Нельзя грустить — боритесь за свое место под солнцем.

Максимум потока Пегасид

Этот день наступит 9 июля. Июльские Пегасиды — малоизученный метеорный поток. Скорость движения метеоров очень большое — до 70 км / в час, но при этом их почти не видно. День будет благоприятным с точки зрения астрологии и откроет нам важные тайны. Люди могут узнать что-то такое, что полностью изменит их жизнь, отношение к другому человеку или событию.

Переход Венеры в знак Девы и оппозиция с Юпитером22 июля Венера перейдет в знак Девы и такое расположение с точки зрения астрологии не самое удачное. Однако переход придаст этому дню дополнительную энергию, потому, что Венера во Льве была еще более неблагоприятной. А вот ее противостояние с Юпитером — дополнительный положительный нюанс. Эти два события дополнят друг друга и подарят людям очень удачный день.

Меркурий против Плутона

Меркурий вступит в противостояние с Плутоном 25 июля. Эти планеты находятся дальше всех друг от друга, по разные стороны от Земли. Однако такая позиция благоприятно скажется на различных сферах жизни — в общении, финансах и работе. Такая позиция планет бывает нечасто и этот день станет лучшим днем лета для работы и финансовой активности.

Юпитер и Меркурий изменят знаки зодиака

Это произойдет 28 июля — Юпитер перейдет в знак Водолея, а Меркурий перейдет в знак Льва. Энергетика Юпитера станет более мягкой и легкой, а люди начнут избавляться от предрассудков. День станет удачным для новых дел и знакомств. Меркурий придаст уверенности в себе и поможет понять, чего мы хотим на самом деле. Удачными будут дальние поездки и знакомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Юпитер стал ретроградным — как это повлияет на жизнь людей.

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