Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны по делу о поставках некачественной военной техники в Вооруженных сил Украины. Экс-чиновника арестовали с правом внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований. "12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", — заявили в ГБР. Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе министра обороны Украины в 2015-2019 годах Игоря Павловского. Как отметили в ГБР, меры были выбраны всем четырем фигурантам этого дела. Всех их арестовали с правом внесения залога. "Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1800000000 гривен", — добавили в ГБР.