Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС может рассмотреть возможность приостановления выдачи виз гражданам Беларуси. В частности, из-за роста нелегальной миграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. "Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по прекращению виз для белорусов в данной ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми белорусскими людьми, но это то, что можно обсудить", — заявила Йоханссон. Она добавила, что мигранты не должны становиться инструментом для политических целей и Литва должна иметь достаточную поддержку со стороны ЕС. Напомним, что Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Добавим, что эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов. Кроме этого, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.