В ближайшее время Евросоюз начнет оценку готовности украинских COVID-сертификатов к признанию.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Напомним, сейчас в Украине уже есть 2 вида сертификатов о прививках от COVID-19 — внутренний и международный, который начнет действовать после завершения процедуры признания:

«Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложения «Дия». В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений».

В МИД утверждают, что Украина одна из первых начала переговоры с ЕС по внедрению и признанию COVID сертификатов. Параллельно ведут переговоры с отдельными странами о взаимном признании этих документов.

Как сообщалось ранее, Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 — эти страны признали все препараты, которыми прививают в Украине.

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