Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex дало ответ на запрос Литвы и согласилось начать быстрое пограничное вмешательства на границе Литвы с Белоруссией. В частности, для контроля границы будут направлены дополнительные патрульные машины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Frontex. "Ситуация на границе Литвы с Белоруссией остается тревожной. Решено направить быстрое пограничное вмешательство в Литву для укрепления внешней границы ЕС", — говорится в сообщении. В частности, в Литву будут направлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные офицеры для проведения собеседований с мигрантами и сбора информации. "Быстрые вмешательства призваны немедленно помочь государству-члену ЕС, находится под давлением на своем внешней границе, особенно в отношении большого количества граждан, которые не входят в ЕС, которые пытаются незаконно попасть на ее территорию", — добавляют в пресс-центре Так, в течение ближайших дней агентство развернет собственные пограничные службы вместе с офицерами Литвы. Они будут сотрудничать, чтобы совместно показать реакцию Европы на продолжающуюся кризис с мигрантами. Отмечено, что только за одну неделю власть Литвы зафиксировала более 800 незаконных пересечений границы. Напомним, что Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Добавим, что эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов. Кроме этого, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.