Цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел. Сообщается, что на сегодня введено два сертификата — международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине, например, для посещения массовых мероприятий. "Уже запустили бета-тестирования цифровых COVID сертификатов в приложении" Действие ". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения соглашений", — говорится в сообщении. Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID. Кроме того, подробно расписывало, как получить цифровой сертификат.