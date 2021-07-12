Доктор Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ложные, шарлатанские лекарства от настоящих и не стать жертвой обмана, заплатив за шалунью, которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram. По словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе, красиво пытается "впарить" нам этот чудо-средство. Признаки рекламы шарлатанским лекарств В ней ссылаются не на авторитетные научные исследования, а на то, как это помогло каким Васи, Пети, Маши. Вспоминается, что лекарства очень долго скрывали, так как боялись оставить врачей без работы. Разработан такой чудо-средство по уникальной технологии, в нем использовали особую растение, "тайну индейцев", военный секрет, особого зверя, о яого никто не знает. В препарате все — натуральное. Лекарства дают быстрый результат и никаких побочных эффектов. Лечит сразу от множества болезней. Комаровский советует не обращать внимание на подобную рекламу и сразу переключаться. Педиатр предупреждает украинский не ставить над собой эксперименты и не рисковать своим здоровьем и, тем более, здоровьем своего ребенка.

Скрин: Комаровский назвал признаки шарлатанским лекарств (instagram.com/doctor_komarovskiy) Ранее Доктор Комаровский предупредил об опасном для здоровья состояние в жару, назвав симптомы. Также мы писали, что Комаровский разнес популярный чудо-средство, на котором зарабатывают фармацевты.