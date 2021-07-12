Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с белорусской стороны призывает Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Вильнюс возлагает ответственность за миграционную кризис на Минск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал BNS. По словам министра иностранных дел Габриелиуса Ландсбергиса, на этой неделе он представит свое предложение коллегам из скандинавских и балтийских стран. "Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, используют мигрантов в качестве гибридной оружия, должны получить болезненный ответ со стороны ЕС", — заявил он. Он также отметил, что Брюссель должен препятствовать авторитарным режимам использовать людей для политического шантажа. При этом он не уточнил, какие именно санкции предлагать. Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит санкции против Беларуси, в списке есть сын Александра Лукашенко. Отметим, в июне Евросоюз ввел четвертый пакет санкций — на этот раз против белорусской экономики.