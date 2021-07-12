Конец лета в этом году будет в целом теплым, а временами даже жарким. Однако, не обойдется без дождей с градом.

Об этом рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА

«В июле осадков будет больше в центральных и южных областях, в августе осадков будет несколько выше на западе и в центральных областях», — отметила синоптик.

Из-за высоких температур в июле-августе ожидаются такие явления, как грозы, град, а также ливни и шквалы.

Напомним, синоптики рассказывали, какая погода ожидает жителей столицы в ближайшие семь дней — будет жарко и влажно.

Также, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности и ухудшения погодных условий в отдельных областях государства.