В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца озвучили прогноз по магнитным бурям в июле.

Физики говорят, что тяжелых дней не прогнозируется. При этом 4, 12 и 13 июля магнитосфера будет возбужденной.

Как правило, от магнитных бурь страдают люди, у которых есть хронические болезни сердца и сосудов, гипертоники, гипотоники. Здоровые люди в такие дни могут испытывать беспричинную усталость, нежелание что-то делать, проблемы со сном, раздражительность.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь избегать перенапряжения, высыпаться, отказаться от жирной, острой, соленой пищи, фастфуда, алкоголя, сигарет.