Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 июля 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2900 — 27,3100 грн / доллар, евро 32,3713 — 32,3951 грн / евро, российский рубль 0,3661-0,3665 грн / рубль. Напомним, торги по доллару 9 июля закрылись в диапазоне доллар 27,3000 — 27,3300 грн / доллар, евро 32,3887 — 32,4243 грн / евро, российский рубль 0,3669 — 0,3674 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс к 27,32 гривен за доллар. Курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составил: 27,2862 гривен за 1 доллар. прогноз По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1 / 27,3 грн