В Приморском должности Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега. Об этом сообщается на видео, опубликованном ресурсом РИА-Мелитополь. На кадрах видно, что отдыхающие получают морских животных из воды и составляют в большую кучу. Отдыхающие сообщают, что через мертвые медузы по пляжу разносится зловоние. Люди всеми силами пытаются от них избавиться. Где Азовском море форуме медуз Также в издании рассказали, где на Азовском море практически нет ни одной медузы. Отмечается, что их нет в Приморске Запорожской области. Там в море плавают лишь несколько особей. Доказательство этого можно увидеть на одном из видео. Как мы ранее писали, на популярном курорте в Украине нашествия назойливых комаров, они залетают даже в уши.