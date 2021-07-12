По прогнозу Sinoptik.ua, характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет. Температура воздуха днем ​​+30 … + 34, ночная температура в зависимости от приморского региона от +22 до +26. Индекс УФ-излучения будет на этой неделе высоким, что представляет опасность для кожи и глаз человека. Необходимо использовать солнцезащитные средства. Есть мнение, что крем от солнца поможет защититься и от морских блох. Морские блохи — это четвереньках бокоплавы. И хотя микроракоподибни бокоплавы достаточно безвредны, этим летом отдыхающие на Азовском море жалуются на их нашествия. Курорты Черного моря У пляжей Одесской области морская вода прогреется до +24, в Херсонской области в +24,4, на Кинбурнской косе до +26. В Черноморскую (Ильичевске) температура воздуха днем от +30 до +34, ясно, без осадков. В выходные, 17-18 июля подует северный ветер, до 4 м / с. В субботу и воскресенье ночная температура воздуха станет выше, до +24. В Счастливцево (Кинбурнская коса) днем ожидаемая температура воздуха от +28 до +31, ночью +24 … + 26. Ветер северных направлений до 7 м / с. Курорты Азовского моря Температура морской воды у пляжей Азовского моря +26 … + 27. В Геническе жарким днем на этой неделе будет 18 июля — до +34, ночью +23. 13 июля может пройти дождь с грозой. Умеренный северо-восточный ветер поможет пережить жару на текущей неделе. В Бердянске днем +30 … + 33, ночью до +26. Ветер северный, северо-восточный, от 3 м / сек до 7 м / с. курорты Карпат В высокогорье Карпат жаркий день на этой неделе в среду, 14 июля, до +24. С четверга ожидается понижение дневной температуры воздуха до +21 и грозовые дожди. Ночная температура меняться не будет, в течение недели +13 … + 15. Те, кто устал от жары на равнинной территории Украины, могут приехать на климатические курорты Карпат. В Ворохте 16 июля — гроза и дождь. А в воскресенье станет совсем прохладно, дневная температура до +20, дожди. В Закарпатье самая высокая температура воздуха на этой неделе будет в среду, +34. С четверга местами пройдут грозы и ливни. Температура станет несколько ниже, до +29. В Поляне снижение температуры воздуха с +30 до +26 и грозы с периодическими дождями ожидаются с 15 июля. Ранее мы писали, что в Карпатах посреди лета выпал снег. Также недавно синоптик Наталья Диденко рассказала, когда спадет жара в Украине.