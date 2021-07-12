На зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов из государственного бюджета направят почти 750 млн гривен. Соответствующий закон вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины". Закон увеличивает расходы бюджета по КПКРК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх". В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн гривен. Но ко второму чтению в Верховной Раде нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн. А именно, кроме 600 млн гривен, по общему фонду увеличили расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 142.050,7 тыс. Гривен за счет уменьшения расходов по ряду других бюджетных программ. Расходы на паралимпийцев и дефлимпийцев отсрочили в связи с Коронавирусная пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Напомним, Рада приняла этот закон в середине июня. В комментарии РБК-Украина один из авторов документа Роман Бабий подчеркивал, что в 2021 году судам минимально было необходимо около 5600000000 гривен дофинансирования.