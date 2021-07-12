В Харьковском городском совете правоохранители провели более 30 обысков по делу о растрате 5 млн гривен госсредств. Должностных лиц обвиняют в присвоении денег, выделенных на пищевые продукты для дошкольных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. "Расследуется уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Харьковского городского совета, коммунальных организаций и частных предприятий (ч. 3 ст. 191 УК Украины)", — говорится в сообщении По информации следователей, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставке пищевые продукты в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Так, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам. Известно, что управление образования различных администраций районов проводили аукционы по поставкам пищевые продукты в дошкольные учреждения. После чего, директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно нужны ему предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов. Установлено, что на протяжении 2018-2020 лет в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам. В частности, сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составила более 5 млн гривен. Правоохранители провели более 30 обысков в помещениях Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. В результате, было изъято бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о уведомление о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.

Фото: правоохранители проводят обыски в помещениях Харьковского горсовета (khar.gp.gov.ua)