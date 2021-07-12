Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 получили 23841000000 гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 8691000000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ). По данным НБУ, на втором российский государственный Сбербанк — 1,940 млрд гривен, на третьем банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 1,870 млрд гривен. Далее следуют частный ПУМБ — 1652000000 гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк — 1354000000 гривен. По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль в размере 24041000000 гривен, а 10 банков показали убытки на 200 млн гривен. Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-мае 2021 составила 23841000000 гривен. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее (28964000000 гривен). Отметим, рейтинг по прибыльности 2020 года возглавлял государственный ПриватБанк, заработавший 25306000000 гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4075000000 гривен, на третьем — государственный Ощадбанк-2832000000 гривен. Далее следуют частный ПУМБ — 2634000000 гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК — 1734000000 гривен.