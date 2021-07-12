В Министерстве иностранных дел Украины рассказали об угрозах России странам-участницам Крымской платформы. Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации Крымской платформы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью "Крим.Реалии". По ее словам, Украина получает информацию об этом, в том числе, и от партнеров. "Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о Крымской платформу и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы », — сказала она. Джеппар сообщила, что есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер — то в экономической плоскости, то в военном сотрудничестве. Напомним, около 20 представителей иностранных государств приедут для участия в Крымской платформе. Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформы.