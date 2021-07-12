Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло в районе села Ревное Бориспольского района Киевской области. В ночь на 12 июля там перевернулся Volkswagen Golf, в котором находились 13 человек.

Среди пассажиров было 4 детей, пишет Обозреватель.

Предварительно, погиб водитель машины и ребенок 2014 года рождения.

Еще один пострадавший в ДТП был госпитализирован в критическом состоянии. Всего пострадали 11 человек, все они жители Киевской области. Легковой автомобиль на еврономерах перевернулся, когда водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев. Их госпитализировали.

26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.