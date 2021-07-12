Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание. Оно состоится вечером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции СН Юлии Гришиной. "О заседании фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты: о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях, о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов с 100 до 150 евро, о стимулировании развития электротранспорта", — рассказала депутат . Нардеп отметила, что СН рассмотрит и противоречивый законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. "Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", — добавила Гришина. Напомним, Верховная Рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионные штрафы за контрабанду и об электронных админуслуги. Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе стало известно, что СН соберется на заседание фракции перед пленарными заседаниями.