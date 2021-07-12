Правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети вражеских интернет-агентов. По указанию кураторов из России, они призвали к изменению границ границы Украины и ведение агрессивной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. Отмечено, что во время следственных действий у злоумышленников было обнаружено компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений служат доказательствами противоправной деятельности. Установлено, что для сокрытия общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора. В частности, в Киеве разоблачены координатора столичного киберугруповання, которое распространяло призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны. Кроме этого, в Мариуполе разоблачили участник сети, размещала в Интернете материалы по изменению границ государственной границы, инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" с ОРДЛО. Также в Днепре заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к поддержке незаконных вооруженных формирований. К тому же в Кировоградской области разоблачены пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Сейчас СБУ продолжает блокировать попытки иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)