Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 по сравнению с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины — на 72,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой государственной службе статистики (Госстат). По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины — на 20,8%, за пределы Украины — на 60,3%. Больше всего выросли цены в производстве сахара — на 65,7%, в том числе внутри Украины — на 73,5%. Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в июне 2021 в годовом измерении осталась на уровне 9,5%.