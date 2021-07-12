Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада во вторник, 13 июля, рассмотрит закон о восстановлении деятельности Высшей квалификационной судей. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский его ветировал и предоставил ему предложения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета ВР. "Три законопроекта, которые были приняты Верховной Радой, возвращены с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это №3711-р, реформа ВККС. Завтра одним из первых вопросов мы его сможем рассмотреть в зале того, чтобы продемонстрировать, что мы движемся в направлении судебной реформы ", — отметил спикер Рады. Так, президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизию с нормами о международных экспертов в конкурсной комиссии. Как писало РБК-Украина, Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону. Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.