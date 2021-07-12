Верховной Раде рекомендуют упростить присоединение к электрическим сетям в Украине. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по законопроекту №5009. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР. Ко второму чтению документа поступило 217 поправок и предложений. В проекте предусмотрен механизм "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ. Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза. Документ должен устранить сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики. В законе прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры. Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре. "Комитет рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №5009 с учетом предложений комитета", — говорится в сообщении. Напомним, Рада приняла этот закон за основу 1 июня. Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.