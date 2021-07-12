Украинский разведчик Иван Деев (позывной «Бэтмен»), который принимал участие в операции по ликвидации в Луганске начальника «народной милиции» полковника Анащенко и который провел в плену у боевиков 3 года, рассказал об отношении россиян к развязанной Россией войне в Украине.

В интервью Фактам он отметил, что одни россияне относятся к войне в Украине безразлично, другие — агрессивно, третьим жалко русскоязычных граждан нашей страны, поэтому они собирали помощь им и тем, кто их «защищает». В то же время в Крыму настроения несколько другие.

Когда Иван был в Крыму, то слышал фразу: «Из-за вас началась война». Оказывается, жителей оккупированного полуострова отправляли воевать в Донецк и Луганск, а им это категорически не нравилось.

Также разнятся настроения и в так называемых «народных республиках».

Так, те, кто говорит, что «мы хотим вернуться в Украину», сразу попадают на подвалы «МГБ». Через две-три недели выходят на свободу и молятся, чтобы их больше не трогали.

«В 2016 году там было так же, как в 1937-м — каждый второй стучал. Кто-то вышел во двор после 23:00 (там комендантский час), сосед увидел его в окно и тут же позвонил в комендатуру. Шаг влево, шаг вправо — сразу приезжает «МГБ», — рассказывает разведчик.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что стороны не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами. Кроме того, на территорию оккупированного Донбасса прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Накануне контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.