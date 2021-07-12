Лилия Ребрик регулярно балует подписчиков в соцсети свежими постами — они любуются семейными кадрами с ведущей, романтическими фото теледивы с мужем и восхищаются ее трудолюбием, энергичностью и талантами. Летом звезда решила не оставлять поклонников без одновременно горячего и и актуального контента. Так, соблазнительная теледива показала в Instagram фото из бассейна. Лилия позирует в черном слитный купальник с пикантной сетчатой вставкой в области декольте — сквозь прозрачную ткань можно рассмотреть роскошный бюст ведущей. Пляжный наряд подчеркнул ее волнующие изгибы и аппетитные подтянутые формы. В подписи к жаркому поста Лилия решила поговорить о настоящей летнее блюдо — окрошку и поделиться своим фирменным рецептом. Она обмолвилась, что снимок был сделан после того, как она насладилась сезонным холодным супом собственного приготовления.

Лилия Ребрик захватила фигурой в купальнике (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Возьмите 2 большие картофелины, 2 огурца, пучок зеленого лука, 2 яйца, 300 гр видбранои ветчины, 5-6 штук редиса, укроп, кефир, соль. Заранее приготовьте фигурный лед-стебелек укропа вымойте и добавьте в формы для льда, залейте водой , поставьте в морозилку. Картофель отварите в мундире, когда остынет — очистите, мелко нарежьте, спрячьте в холодильник. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже спрячьте в холодильник. мелко нарезанный зеленый лук перетрите с солью и оставьте "настаиваться". Это нужно для того, чтобы вышла вся горечь. Холодные крутые яйца тоже мелко нарежьте (есть еще вариант: можно нарезать только белок, а желток — перетрите с горчицей). И редис тоже мелко нарежьте. Теперь смешайте все вместе: картофель, редис, лук, огурцы, яйца, соль. Все залейте кефиром, разлейте по тарелкам и добавьте к каждой порции кубик льда ", — дала подробный рецепт ведущая. Она попросила поклонников поделиться собственными вариантами окрошки и пообещала протестировать их. "Я уже давно хочу приготовить окрошку то иначе. Вечный батл — окрошка на кефире, минералке или квасе — объявляю открытым", — обратилась телезвезда к подписчиков. Напомним, что ранее Лилия Ребрик дала модные советы и поделилась фотосетом в двух карднальо разных образах.